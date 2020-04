Strachy na lachy kończą wspólną przygodę. Fani czują się poirytowani: "I tak mamy wiele złych informacji"

Mimo że sytuacja na świecie związana z zagrożeniem epidemiologicznym wciąż jest nieciekawa, nic nie stoi na przeszkodzie, by zażartować. W końcu gwiazdy robią to co roku 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. Czy dramatyczny wpis lidera Pidżamy Porno też jest żartem?

Grabaż dodał smutny wpis na Facebooku (newspix.pl)