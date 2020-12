Strzelanina w posiadłości gwiazdy. Chodzi o córkę aktorki "Gwiezdnych wojen"

Właścicielką posesji, gdzie doszło do strzałów, jest Billie Lourd. To 28-letnia aktorka, córka Carrie Fisher, czyli filmowej księżniczki Lei, oraz wnuczka hollywoodzkiej legendy Debbie Reynolds. Jak donosi Fox News, we środę 2 grudnia policjanci zostali wezwani do rezydencji młodej aktorki. Rzecznik Departamentu Policji w Los Angeles potwierdził we czwartek w rozmowie z portalem, że funkcjonariusze odebrali zgłoszenie ws. podejrzenia wystrzału.