trójkamarek niedźwieckitłitlista przebojów trójkiKuba Strzyczkowskiafera kazika oprac. Grzegorz Kłos 1 godzinę temu Strzyczkowski o negocjacjach z Niedźwieckim. "Z ostrożności procesowej nie zdradzę szczegółów" Gościem Marka Kacprzaka w programie "Newsroom" był nowy dyrektor radiowej Trójki Kuba Strzyczkowski. Wieloletni dziennikarz rozgłośni, którego... Rozwiń w takim razie co Rozmawia pan z pr … Rozwiń Transkrypcja: w takim razie co Rozmawia pan z prezes Polskiego Radia żeby przeprosiła Marka niedźwieckiego i wtedy Marek Niedźwiecki też wróci w ramach oczywiście swoich skromnych możliwości bo jak z tym tylko dyrektorem tej anteny to jest sprawa korporacji to jest sprawa tak zwanego dużego radia nie że wydaje mi się że za łagodzenie tej sytuacji dojście do kompromisu byłoby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron dlatego że w moim głębokim przekonaniu dobra osobiste Marka niedźwieckiego no jednak zostały w sposób poważny naruszono każdy z nas popełnia w życiu błędy znaczy nie wiem czy każda z tych oceniam pod własnym skromnej osobie ja takie błędy popełniam i to jest Czasami jest to bolesne oczywiście bo związanych z naszymi aukcjami ja to rozumiem ale czasami warto nawet dla spokoju własnego sumienia powiedzieć zagalopowałem się coś mi nie wyszło przesadziłem to tak bardzo nie boli a a nawet bym zaryzykował teorię że przynosi satysfakcję tak więc tak No ja robię wszystko aby aby doprowadzić długo aby nie skalować tego tego problemu jak powiedziałem jestem umiarkowanym optymistą żeni co ma pan już przyrzeczenie Marka nie że jest skłonny wrócić nie mam takiego przyrzeczenia i proszę proszę nie pytać mnie o szczegóły choć rozumiem pańską ciekawość jest jak najbardziej jest Pan zawodowce natomiast natomiast dojazd z ostrożności procesowej nie zdradzać szczegółów No dobrze to skoro tyłu nie zdradzi rozumiem ale zaproszenie do Marka jest otwarte zaproszenie ze sproszkowaną mało powiedziane mimo że sprawa bez wiadomo mnie nie dotyczy formalnie w związku z tym że z mojej strony przeprosiny skierowane do Marka były rozumiem takiego gestu gestu dobrej woli gestu i myślę że mu się to po prostu na to ze strony jego stacji jego miejsca pracy bo on wciąż formalnie jest przecież pracownikiem moim prywatnym i chciałem po prostu podkreślić to że że uważa przeprosiny muszę po prostu należą jemu Halinie Wachowicz bartoszowi login liczę bardzo na to że że do tego kompromisu dojdzie że że lada dzień te emocje opadną a i no i wszyscy zrozumiemy że ten konflikt nikomu nie służy że tylko eskaluje chociaż wezmę innych a nam w trójce w tej chwili jest potrzebne duży spokój powoli budujemy namiot jak ja to powiedziałem na antenie potem mam nadzieję i ambicje na dom a potem Zbudujemy trójką wierzę