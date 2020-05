Sukanek wspiera obserwatorki. Pokazała swoje "niedoskonałości"

Sukanek otwarcie mówi o swoich problemach, czym wspiera swoich widzów. Teraz okazało się jeszcze, że youtuberka nie wstydzi się pokazać swoich "niedoskonałości", choć ona wcale ich tak nie postrzega. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie w samej bieliźnie, a brzuch Suchanek wcale nie jest tam idealnie płaski. "Kocham mój brzuch w każdej postaci. A wy powinniście wiedzieć, że wygląda on trochę inaczej kiedy siedzimy, pochylamy się, zjemy coś bardzo zapychającego, tłustego albo napijemy się czegoś gazowanego i nie ma w tym nic złego. Tak wygląda mój brzuch i jest normalny. Wiem, że wielu z was jest złych na siebie, że przytyło podczas kwarantanny, ale powinniście nie podchodzić do tego tak krytycznie" - napisała.