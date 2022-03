Suri Cruise ma już prawie 16 lat. Coraz bardziej przypomina mamę?

Katie Holmes w końcu uwolniła się i od Toma, i od scjentologów. Wróciła do aktorstwa i do randkowania, jednocześnie samodzielnie wychowywała córkę. Teraz Suri ma niemal 16 lat i coraz bardziej przypomina mamę. To po niej odziedziczyła ciemne włosy i zabójczy uśmiech.