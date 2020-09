Świat płacze wraz z nim. Wzruszający gest dla zmarłego tragicznie brata

Ona (2014)

Imię chłopca to pewnie hołd dla zmarłego brata Joaquina. River Phoenix był młodym, świetnie zapowiadającym się aktorem. Zagrał w takich filmach jak "Indiana Jones i ostatnia krucjata", "Stracone lata", "Moje własne Idaho". Ze względu na urodę, ale i charyzmę porównywano go do Jamesa Deana. Niestety, 23-latek nie zdążył zrobić takiej kariery, jaką mu wróżono - zmarł za szybko, zupełnie jak idol, do którego był porównywany.