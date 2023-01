"Świat stanął dla mnie w miejscu". Krystyna Giżowska po stracie męża musiała ułożyć sobie życie na nowo

- Jeśli ktoś choruje przez dłuższy czas, to bliscy stopniowo przyzwyczajają się do myśli, że jego życie zbliża się do końca. Śmierć mojego męża była nagła. W ten dzień jeszcze wieczorem wyszedł po zakupy i z psem. A rano obudziłam się, zeszłam na dół, a on nie żył. Był to dla mnie ogromny szok. Nagle świat stanął dla mnie w miejscu. Musiałam całe życie zbudować sobie na nowo i zająć się rzeczami, które wcześniej były domeną męża - wyznała w rozmowie z "Twoim Imperium".