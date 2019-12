Świąteczna kartka od Kate i Williama. Brakuje jednej osoby

Jak co roku o tej porze, książę William i księżna Kate pokazują rodzinną fotografię na swoich profilach w mediach społecznościowych, która jest ich kartką świąteczną dla fanów na całym świecie. Tym razem na zdjęciu widać tylko tatę z trójką dzieci. Co z Kate?

Fani rodziny królewskiej czekają cały rok, by zobaczyć to jedno zdjęcie. Co roku Kate i William wybierają rodzinną fotografię ze swojego albumu, by za jej pośrednictwem złożyć życzenia świąteczne poddanym i obserwatorom w mediach społecznościowych. Do tej pory na zdjęciu zawsze była cała rodzina. W tym roku księżna i książę Cambridge odstąpili od tej zasady.