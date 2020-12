Świąteczne kartki rodziny królewskiej

Rok 2020 należy do trudnych i dziwnych dla całego świata. Pandemia koronawirusa daje wszystkim w kość. Są jednak rzeczy, które na szczęście się nie zmieniają. To brytyjska rodzina królewska i jej coroczne kartki świąteczne. Do sieci trafiła właśnie ta, która cieszy nas najbardziej - od księżnej Kate i księcia Williama. Para pozuje z 7-letnim księciem Georgem, 5-letnią księżniczką Charlotte i 2-letnim księciem Louisem na stogu siana w Anmer Hall w Norfolk. W wygodnych i ciepłych swetrach wyglądają niezwykle naturalnie. Pozostali członkowie rodziny królewskiej nie mogli zostać w tyle i także pokazali swoje kartki świąteczne.