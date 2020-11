Świerzyński zachęca do inwestowania w piramidę finansową. "Zarobisz i się nie narobisz"

O wokaliście Bayer Full jest ostatnio głośno w kontekście wysokiego dofinansowania, jakie przyznał jego zespołowi resort Kultury. Jednak Świerzyński od paru miesięcy szuka rozwiązań, jak zarobić w czasie pandemii koronawirusa. W jednym z postów na Facebooku zaproponował wejście w wyjątkowo mętny biznes.

Sławomir Świerzyński znany jest z tego, że wzbudza kontrowersje swoimi wypowiedziami. Jak nie porównuje się do Mozarta, to stwierdza, że nikt nie słucha już Kultu. Lider Bayer Full na tego typu rzeczach jednak nie poprzestaje, bo to także osoba, która szuka różnych sposobów na zarobek. Wystarczy przypomnieć jego próbę zrobienia kariery w Chinach, która była, zdaniem pomagającego mu wtedy Krzysztofa Darewicza, typowym skokiem na kasę. To samo można powiedzieć o ostatnim pomyśle biznesowym, na który wpadł Świerzyński.

W zamieszczonym w czerwcu na Facebooku wideo muzyk podzielił się nowym sposobem na "zarabianie kasy i przetrzymanie koronawirusa". Z racji tego, że jego zespół nie może grać koncertów, zaczął szukać czegoś, co pozwoli mu "zarobić, ale się nie narobić".

- Znalazłem coś takiego jak crowd1. To jest taka start-upowa platforma do obsługi gier online, zdalnego nauczania i wszystkim tam rzeczy – mówi Świerzyński. - Znalazłem kolegę, który mnie poinformował, jak to się robi. I wszedłem w to. Jestem bardzo zadowolony, bo po tygodniu czasu jestem na plusie prawie dwa tysiące euro. Tak więc jakbyście mieli ochotę wejść w coś takiego i zobaczyć, jak się zarabia pieniądze, to te wasze 500 plus, co czasami na dzieci dostajecie, to warto zainwestować, by później mieć spokojną przyszłość – słyszymy dalej.

Świerzyński na końcu mówi, że jedyny kontakt z nim odbywać się może przez Whatsappa, bo jak przyznaje "wariatów nie brakuje, potem będą dzwonili i głupoty obstawiali". Lider Bayer Full dodaje, że wyjaśni wszystko i później umówi się na spotkanie. "Coś może z tego wyjdzie i będziemy razem młodzi, piękni i bogaci" –reasumuje wokalista.

Piramida finansowa

Sęk w tym, że wspomniane przez Świerzyńskiego Crowd1 to według reportażu BBC typowa piramida finansowa. "Wygląda na nowoczesną firmę marketingową, która zarabia mnóstwo pieniędzy dla ludzi w całej Afryce. Wystarczy ci smartfon. Ale poza obietnicami i szumem BBC odkryło brzydkie prawdy, kilku bogatych oszustów i całą piramidę kłamstw" – czytamy na stronie brytyjskiego portalu. Przed Crowd1 ostrzegał ostatnio także Financial Markets Authority z Nowej Zelandii.

W komentarzach do postu Świerzyńskiego internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. "Sławka wje..ł ktoś na mukę, to nic innego jak syf MLM", "Idiota namawia idiotów do idiotyzmu", "Ale to jest Janusz!", "Proponuję zmienić też nazwę kapeli na: "bayer fool" – to część z nich. Cóż, muzykowi może uda się chociaż otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury…