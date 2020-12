Święta Majki Jeżowskiej. Nie może się doczekać, aż zostanie babcią

Przez lata Majka Jerzowska w okresie świątecznym była bardzo zajęta. Kiedy występowała na licznych koncertach dla dzieci i dla dorosłych, nie mogło być mowy, by jeszcze organizowała rodzinną gwiazdkę. Nie miała na to czasu. Na święta jeździła zwykle do Nowego Sącza, gdzie mieszka jej siostra Basia, lub korzystała z zaproszeń przyjaciół.