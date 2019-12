Święta z Magdą Gessler. Makowiec za 110 zł, 6 szt. pierogów za 45 zł

Magda Gessler oferuje świąteczny catering. Można zbankrutować przygotowując kolację dla całej rodziny.

Do barszczu nie może zabraknąć uszek z kapustą i grzybami. U Gessler 10 szt. za jedyne 35 zł. Średnia cena w sklepie to poniżej 30zł/kg.

Zaskakująca jest również cena pierogów z kapustą i prawdziwkami. 6 szt. za bagatela 45 zł. A umówmy się, że 6 szt. to dość mała porcja i jedna osoba spokojnie mogłaby tyle zjeść. W przypadku 4-osobowej rodziny to wydatek ok. 270 zł.

Ile na święta z potrawami od Magdy Gessler musiałaby wydać czteroosobowa rodzina? Już liczymy. Powiedzmy, że zamówimy 1 l barszczu za 35 zł; 20 uszek, co daje razem 70 zł; pół kilograma śledzi za 57 zł, 4 porcje pierogów za 270 zł, a także pół kilograma makowca za 55 zł i pół kilograma sernika za ok. 30 zł. Razem daje to ponad 500 zł, a nie jest to wystawna kolacja, a jedynie kilka podstawowych potraw dla 4 osób. Do tego dochodzi pieczywo, może alkohol.