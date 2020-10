Świętowała urodziny z bliskimi. Jej partnera można kojarzyć z telewizji

Ewa Wachowicz niedawno skończyła 50 lat. GwiazdaP pokazała, jak spędziła ten wyjątkowy dzień.

Prowadząca i producentka programu "Ewa gotuje" ma sporo powodów do radości. U swojego boku ma kochającego partnera, jej nastoletnia córka Aleksandra rośnie jak na drożdżach, ona jest w świetnej formie, a liczba widzów jej programu wciąż rośnie.

Ewa Wachowicz chroni swoją prywatność. Nie sposób znaleźć jej zdjęcia, czy to w mediach społecznościowych czy z imprez branżowych, w towarzystwie jej ukochanego. A nie jest on zupełnie anonimową postacią.

Ewa Wachowicz: "Kobieta jest seksowna dopóki są mężczyźni. Nie ograniczajmy się do jednego"

W 2006 r. była Miss Polonia rozstała się z mężem, dziennikarzem Przemysławem Osuchowskim, z którym ma córkę. Kilka lat temu media rozpisywały się o nowym związku Wachowicz. Jej wybrankiem ponownie został dziennikarz.

Partnerem gwiazdy telewizji jest Sławomir Kowalewski. Gdy poznali się, pracował w radiu RMF FM. Obecnie jest dziennikarzem Radia Kraków. Poza tym mężczyzna zaliczył telewizyjny debiut w programie "Must be the music". I to wcale nie w roli prowadzącego, a uczestnika programu rozrywkowego.

Materiały prasowe Sławek Kowalewski w "Must be the music". (Materiały prasowe)

Kowalewski w 2016 r. pojawił się na castingu do talent show Polsatu i zaśpiewał utwór "Nigdy więcej" Piotra Szczepanika. Niestety nie udało mu się odnieść sukcesu w programie.

Sławek Kowalewski - Nigdy więcej - Must Be The Music 11

Muzyczna pasja dziennikarza na pewno zaintrygowała Ewę Wachowicz, która jak zapewnia w wywiadach, szybko poczuła, że to poważny związek. Para zamieszkała razem w Krakowie. A w dniu urodzin gwiazda została skoro świt obsypana przez ukochanego bukietem róż. Tylko pozazdrościć!