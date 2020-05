Latkowski o filmie "Nic się nie stało". "Próbowano mnie przekupić, zastraszyć"

- Próbowano mnie przekupić, zastraszyć, zastraszyć ludzi wokół mnie, wydawców. Karygodne działanie. Wielu bohaterów tego filmu próbowało do mnie dotrzeć, przekonywać mnie, obłaskawiać. Kiedy się to nie udało, stałem się ich wrogiem i oni zrobią wszystko, żeby to wyciszyć. Zrobią wszystko, żeby powiedzieć, że się tylko tam bawili, że nic nie widzieli. To nie może być tak, że ludzie z show-biznesu mogą tak się bawić i jest na to przyzwolenie. Że dzisiaj pedofilem może być tylko ksiądz. Mam nadzieję, że każdy, kto obejrzy ten film, powie jedno: ścigamy wszystkich pedofilów. Nieważne, kim oni są - powiedział Latkowski na antenie TVP Info.