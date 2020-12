Sylwester Marzeń z Dwójką: Cleo "pobiła" Krzan. Odsłoniła dekolt, ale wszyscy patrzyli niżej

Cleo będzie jedną z gwiazd, które wystąpią podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. TVP, mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zdecydowała się na organizację koncertu. Na dodatek miał mieć on formę niemal niezmienioną w stosunku do tego, co oglądaliśmy rok temu. A więc na jednej scenie pojawią się znane nazwiska, a przed nią miała zasiąść widownia. Zaplanowano, że wydarzenie odbędzie się na deskach amfiteatru w Ostródzie. Scena już powstaje.