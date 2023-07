Sylwia Bomba komentuje alimenty Moniki Mrozowskiej. "To jest bardzo smutne"

Mrozowska odpowiedziała, że ciężko pracuje i stara się zarabiać jak najwięcej, a na dwójkę dzieci otrzymuje alimenty w wysokości 1400 zł. To wzbudziło ogromną falę reakcji, skupionych na tym, jak nikła to kwota w kontekście potrzeb dzieci. W pewnym momencie do rozmowy włączył się też jeden z byłych partnerów aktorki. Wyjaśnił, że oprócz zasądzonej przez sąd kwoty płaci też o wiele więcej na dodatkowe potrzeby dzieci.