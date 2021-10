Sylwia Bomba oceniła retusz zdjęć Rozenek. "Oj poniosło Małgosię"

- Uważam, że sam Photoshop, retusz zdjęcia, jak ktoś ma na przykład szramę, bliznę, jakieś ogromne problemy z cerą, nie jest zły. Ale to, co się teraz dzieje w mediach społecznościowych, te programy, które powiększają oczy, pomniejszają nos, czyli tak naprawdę operacja plastyczna, którą sobie robisz za pomocą programu, apki, która z automatu zmienia rysy twarzy i zmienia człowieka, uważam, że to jest tak frustrujące. Sama znam parę dziewczyn, które to robią, ja tego nie używam, przysięgam i widzę, że to je frustruje, bo one potem muszą się pokazać na żywo, a one na żywo tak zupełnie nie wyglądają, nie ma nawet podobieństwa - powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.pl.