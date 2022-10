Sylwia Grzeszczak wyjawiła tajemnicę. Opowiedziała o hołdzie dla Przybylskiej

Sylwia Grzeszczak to jedna z popularniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych polskich wokalistek. Co chwilę udowadnia, że koncerty to jej żywioł - z powodzeniem występuje na chociażby dużych imprezach telewizyjnych. Regularnie pojawia się także w innych mediach, ale kiedy udziela wywiadów, stawia jeden warunek – ani słowa o życiu prywatnym. Jakiś czas temu przekonał się tym reporter Plotka podczas SuperHit Festivalu w Sopocie. Wystarczyło, że padło słowo "córka" z jego ust, a gwiazda błyskawicznie przerwała rozmowę.