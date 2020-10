Sylwia Lipka zakażona koronawirusem. Nagranie z wynikiem testu szybko usunęła

Pandemia koronawirusa mocno wpływa na tegoroczną edycję "Tańca z gwiazdami" . Najpierw producenci zawiesili program wiosną po dwóch odcinkach. Później z udziału jesienią zrezygnowali Marcin Bosak i Janja Lesar. Dalej na kwarantannę trafili Bogdan Kalus i Lenka Klimentova, dlatego też nie zatańczyli w ostatnim odcinku. Na parkiecie nie pokazał się też Jan Kliment. W zastępstwie za niego z Anną Karwan tańczył Kamil Kuroczko, ale odpadli. Za to wrócili Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz, którzy wcześniej wycofali się ze względu na problemy zdrowotne niepełnosprawnego sportowca.

Okazuje się, że roszady mogą jeszcze nastąpić. Zagrożony jest dalszy występ Sylwii Lipki. Piosenkarka przyznała fanom na TikToku, że jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono aż trzy testy, by to stwierdzić. Filmik z serwisu usunęła bardzo szybko, ale udało się "Pudelkowi" go zapisać.