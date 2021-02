Sylwia Madeńska w płatkach róż. Nie potrzebuje partnera, by świętować

Uczestnicy pierwszej edycji programu "Love Island" wciąż są na świeczniku. Fani obserwują ich poczynania w sieci, a złośliwi czekają natomiast na to, by móc powiedzieć "a nie mówiłem!", jeśli któraś z relacji nie przetrwa. Ulubieńcy telewidzów nie marnują jednak czasu i poza celebrowaniem uczuć, bądź też rozdrapywaniem ran po nieudanych związkach, zajmują się swoimi karierami. Sylwia Madeńska już w programie pokazała, że taniec jest jej bliski i zachwyciła pozostałych uczestników pokazem swoich umiejętności.

Celebrytka nie tylko napisała kilka słów prosto z serca, ale też pokazała zdjęcia. Dzięki temu wiemy, jak wygląda jej relaks. A jest to rzeczywiście relaks pełną gębą! Kąpiel w wannie pełnej wody, do tego z płatkami róż to prawdziwa przyjemność. Tak właśnie Sylwia Madeńska celebruje miłość do samej siebie.