Wypłynęło nagranie sprzed 2 lat. Śmiała się z utraty prawa jazdy

Wieść o tragedii rozniosła się po sieci i z każdym dniem przybywa nowych wątków na temat syna celebrytki oraz jego zamiłowania do nocnych rajdów po mieście. Znowu w sieci popularny robi się wywiad, który Sylwia Peretti udzieliła dwa lata temu na kanale YouTube Hi_5. "Królowa życia" pokazywała na publicznych drogach możliwości swojego bmw, które od zera do setki rozpędza się w 2,6 sek. A także opowiadała o swoim podejściu do Kodeksu ruchu drogowego.