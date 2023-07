Auto syna Peretti było dobrze znane. Inni kierowcy pisali "donosy"

Jeden z popularnych filmików to fragment starego wywiadu, w którym "Królowa życia" ubolewała, że jej potomek ściga się po mieście, zamiast robić to na torze wyścigowym. Po czym dodała, że sama nie była lepsza i kiedyś straciła prawo jazdy po otrzymaniu 98 punktów karnych (dopuszczalny limit to 24 punkty).