Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wybrali wózek dla dziecka. Do tanich nie należy

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu, którą w sieci śledzi spora rzesza fanów. Youtuber i wokalistka, w odróżnieniu od innych przedstawicieli swojego pokolenia, nie skupiają się jednak wyłącznie na karierze, ale dosyć szybko zdecydowali się na założenie rodziny. Na początku ubiegłego roku para po raz pierwszy została rodzicami i najwyraźniej ta rola bardzo im się spodobała, bo postanowili pójść za ciosem i postarali się o rodzeństwo dla rocznej Poli. Sylwia Przybysz jest w wyraźnie zaawansowanej ciąży, a co w związku z tym idzie, kompletuje już wyprawkę dla kolejnej pociechy.

Niedawno wokalistka pochwaliła się w sieci oryginalnym wózkiem, w którym póki co wozi na razie Polę. To cieszący się sporym powodzeniem wśród gwiazd model popularnej marki, który powstał we współpracy z amerykańskim projektantem Jeremym Scott'em.

Wózek z charakterystycznymi złotymi skrzydłami to niewątpliwie wyróżniający się pojazd dla maluszka. Jak to zwykle jednak bywa, za efektowny gadżet trzeba sporo zapłacić. Podstawowy model tego wózka to wydatek ok. 7 tys. złotych. Internetowi influencerzy nie oszczędzają jednak na swojej pociesze.