Sylwia Przybysz opowiedziała o pierwszym porodzie: "Nie przygotowałam się"

Sylwia Przybysz to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek i youtuberek. Fani pokochali ją głównie za naturalność, szczerość i urok. Nie dziwi więc, że młoda gwiazda bardzo ostrożnie dobiera słowa oraz to, co pokazuje w sieci. Zazwyczaj wszystko to, co Przybysz przedstawia swoim fanom, jest wyważone i subtelne.