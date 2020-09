Syn Elizabeth Hurley walczy o spadek. Jest nieślubnym dzieckiem milionera

Elizabeth Hurley to 55-letnia modelka i aktorka znana z serii filmów "Austin Powers", komedii "Zakręcony" czy serialu "Plotkara". Przez 13 lat była w nieformalnym związku z Hugh Grantem (rozstali się w 2000 r.), a w latach 2007-2011 była żoną indyjskiego milionera Aruna Nayara. Pięć lat przed ślubem urodziła jedynego syna, Damiana. Jako ojca wskazała Steve'a Binga, amerykańskiego milionera, który z początku wcale nie poczuwał się do ojcostwa. Bing nie chciał uznać syna, twierdząc, że z Liz łączyła go tylko namiętna przygoda. Spór na korzyść matki rozwiązało przeprowadzenie badań DNA.