Syn Górniak nagrywa hip-hop. Diwa komentuje

- Allan niestety nadal pali papierosy - powiedziała Górniak w rozmowie z "Faktem". - Jest teraz 17-latkiem, a do tego siedzi w hip-hopie. Jeśli kiedyś będzie chciał wypuścić swoją muzykę, to trzeba się spodziewać, że będą różne reakcje. Z drugiej strony on, obserwując moje życie publiczne, wie, że to się je różnymi łyżkami i są różne przyprawy. Czasem jest łagodnie, czasem z wiatrem, czasami pod wiatr.