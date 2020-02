Syn Grzegorz Ciechowskiego chce wydać na DVD film o tacie. Trwa zbiórka publiczna

"Obywatel miłość" to film o miłości Grzegorza i Anny Ciechowskich. Mieli trójkę dzieci: Helę, Bruna i Józefinę. Dziś 23-letni Bruno Ciechowski stworzył zbiórkę publiczną, by film o jego tacie mógł się ukazać na DVD.

Bruno Ciechowski, dziś 23-latek : Słyszałem na jego temat setki opowieści od rodziny i fanów Republiki. Pamiętam go pracującego w gabinecie, miał tam całe studio, klawisze, flety i inne sprzęty muzyczne. Tam pisał muzykę i teksty przed wejściem do studia. W tym czasie nie mieliśmy tam z siostrą wstępu. Był profesjonalistą.

Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie i mieliśmy się przeprowadzać do Chotomowa, gdzie budowaliśmy dom. Rodzina to był wtedy tata, mama, czyli Anna Ciechowska, moja starsza ode mnie o rok siostra Hela i ja. Mama była wtedy w ciąży. Józia urodziła się już miesiąc po śmierci taty.

Oczywiście, że to był niełatwy okres, zwłaszcza że o tej śmierci było bardzo głośno w mediach. Więc odczułem to dosyć mocno. Ale trzymaliśmy się razem jako rodzina, wspieraliśmy się mocno. Nie utrudniałem życia mamie, nie miałem jakiegoś okresu nastoletniego buntu.

Co to za film?

Dla niektórych to może być niezrozumiałe, ale chęć opowiedzenia prawdy okazała się silniejsza niż zazdrość. Wojtek jest bardzo dojrzałym gościem. Nie każdy by się odważył wysłuchać historii o eks-partnerze swojej żony. Cenię to. Po śmierci ojca to on mnie wychowywał. Mówię do niego tato.