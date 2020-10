Syn gwiazdy ucierpiał przez zdalne nauczanie. "Choroba postępuje niezwykle szybko"

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

- Nagle zostali wrzuceni do tego świata, w którym korzystają z Zoom w szkole, a jedynym sposobem, w jaki mogą później łączyć się ze znajomymi, jest komputer czy smartfon. Moje dzieci nie były do ​​tego przyzwyczajone – wyznała aktorka, która poszła z synem do okulisty i usłyszała niepokojącą diagnozę.