Syn gwiazdy wydziedziczony. Gigantyczna fortuna przeszła mu koło nosa

W testamencie 90-letniego Petera Binga zdaniem dziennikarza "New York Post" do podziału jest ponoć ponad miliard dolarów. Skąd ta fortuna? Otóż Leo S. Bing, ojciec Petera, był jednym z najpotężniejszych developerów mieszkaniowych w Nowym Jorku. Jego wizytówką były okazałe, przestronne apartamenty w elegancko wykończonych budynkach z wieloma tarasami i akcentami w stylu Art Deco. W 1985 r. Peter Bing spieniężył większość budynków, które odziedziczył po ojcu. Teraz czuwa na tym, aby w testamencie majątek trafił do odpowiednich osób.