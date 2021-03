Syn Michaela Jacksona udzielił rzadkiego wywiadu. Czego nauczył go ojciec?

Michael Joseph Jackson Jr. jest najstarszym synem Michaela Jacksona . Zamiast pełnego imienia zarówno media, jak i rodzina nazywają go Princem. Kiedy król popu zmarł w 2009 r., Prince miał zaledwie 12 lat. Początkowo nie udzielał wywiadów i nie pokazywał się publicznie. Nie był tak popularny, jak jego młodsza siostra Paris, która często znajdowała się na celowniku prasy.

Tym razem Prince zrobił wyjątek, udzielając szczerego wywiadu o relacji z ojcem dla stacji FOX Soul w programie "The Mix".

- Jest tak wiele lekcji, które są tak bliskie mojemu sercu. Czuję, że można je stosować przez cały czas, ale moją naczelną zasadą jest to, że "uczysz się całe życie" - wyjaśnił Jackson, dodając, że ukończył college w 2019 r.

- Mój ojciec również powiedziałby coś w rodzaju: "Minuta, w której przestaniesz się uczyć, to chwila, w której zaczynasz umierać. Będziesz popełniać błędy, ale po każdym z nim będziesz musiał znowu stanąć na nogi" - dodał.

Prince Jackson na co dzień zajmuje się działalnością charytatywną i jest współzałożycielem fundacji Heal Los Angeles wraz z innymi studentami. Z kolei całkowicie wykluczył zostanie artystą muzycznym w przyszłości.

- Gdybym pomyślał o zostaniu artystą, moja rodzina byłaby ze mną bardzo szczera i powiedziałaby mi, że to nie dla mnie. Nie mam głosu do śpiewania i zajęło mi trochę czasu, zanim nauczyłem się, czym jest rytm, ale przynajmniej go opanowałem. Po prostu nie umiem tańczyć - przyznał syn gwiazdora.