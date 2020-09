Syn płacze, a mąż... Rozenek zamieściła wymowny wpis

Małgorzata i Radosław Majdanowie od kilku miesięcy są szczęśliwymi rodzicami. Mały Henryk jest spełnieniem ich marzeń. Małżonkom do szczęścia brakowało tylko właśnie wspólnego dziecka .

Małgorzata Rozenek: "Henryk na pewno pójdzie do szkół, do których chodzą moi chłopcy"

Zarówno Małgorzata, jak i Radosław podkreślają, że są przeszczęśliwi, ale codzienność nie zawsze wygląda różowo . Malec potrafi dać się we znaki. W efekcie powstają zabawne sytuacje, które z własnego doświadczenia z pewnością znają wszyscy rodzice.

O właśnie takiej chwili napisała Rozenek w niedzielne południe. Pokazała selfie z płaczącym Heniem, dając do zrozumienia, że malec zdążył dać jej popalić. Co na to mąż? Rozenek zawarła odpowiedź także w instagramowym poście – Radosław w tym czasie spał z jednym z ich psów.