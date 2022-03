Syn Tadli krytycznie o pomocy Węgrów. Szybko nadeszła odpowiedź

"To rząd Węgier podejmuje polityczne decyzje i prowadzi swoją propagandę na temat sytuacji za wschodnią granicą, ale poza politykami jest tu całe grono empatycznych ludzi, którzy starają się wesprzeć uciekających przed wojną. Dodam jeszcze, że obecnie Węgrzy przyjęli 160 tys. uchodźców, co - biorąc pod uwagę rozmiar państwa węgierskiego i jego ludność - jest porównywalne do pomocy udzielonej przez Polaków" – napisała czytelniczka.