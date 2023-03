"To kołtuństwo". Syn gwiazdy zobaczył, jaki zrobili jej pomnik

Ostatnie lata życia i to, co dzieje się po śmierci, to niestety dramat. Przypomnijmy, że kilka lat trwała sprawa opiekunki Elżbiety B., która znęcała się nad artystką. Bolesław Kędzierewicz, były wójt Lewina komentował wtedy: – Violetta Villas była pod wielkim wpływem Elżbiety B. To ona przynosiła jej alkohol. Podając Villas alkohol i inne używki, całkowicie uzależniła ją od siebie, przez co Villas była jej całkowicie podporządkowana. Musiała robić to, co ona chciała.