Syn znalazł go na podłodze. Wtedy w domu działali komornicy

Kiedy Michał Wiśniewski był u szczytu sławy i zarabiał miliony, często nadużywał narkotyków i alkoholu. Wokalistka wielokrotnie opowiadał o tym w wywiadach. Uzależnienie doprowadziło do bankructwa i muzyk musiał porzucić luksusowe życie, które do tej pory wiódł. Swego czasu Wiśniewski ogłosił upadłość konsumencką.

- Raz wywaliłem się na schodach, wywaliłem na siebie talerz z jedzeniem. Mój syn zobaczył mnie leżącego pijanego na ziemi w spaghetti. W międzyczasie działali komornicy, spisywali rzecz po rzeczy. Licytacje odbywają się u ciebie w domu. Przychodzą obcy ludzie, by kupić to, co masz. Później licytowany był dom - wspominał w tabloidzie.