Synek Żebrowskiej nie wytrzymał. "Poszło bokiem"

Aleksandra Żebrowska wielokrotnie udowadniała, że ma poczucie humoru i potrafi trafnie skomentować otaczającą nas rzeczywistość. Ostatnim postem na Instagramie znów to potwierdziła. Dzień po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, w którym potępił demonstrujących przeciwko wyrokowi TK i nawoływał do obrony Kościołów, żona aktora zabawnie odniosła się do sprawy.