Żona Żebrowskiego pochodzi z katolickiej rodziny. Powiedziała, co myśli o aborcji

Jolanta Kwaśniewska o decyzji TK ws. aborcji. "Nie możemy liczyć na Agatę Dudę"

"Wiem, co to znaczy być w ciąży. Wiem, co to znaczy ciążę stracić. Wiem, jak to jest czekać na te dwie kreski, a kiedy się pojawiają, nie móc skakać z radości, bo z tylu głowy ma się przeczucie, że znowu czeka cię jakaś trauma. Wiem. jak to jest kiedy przed każdym USG boli cię brzuch z nerwów, bo znów może się okazać, że nie ma tętna albo że "to się raczej nie przyjmie". Siedzieć w tej samej poczekalni z kobietami, które na USG dowiedzą się, czy chłopiec czy dziewczynka, podczas kiedy twoje USG ma tylko oficjalnie zakwalifikować cię do zabiegu usunięcia pozostałości ciąży. Nie wiem natomiast, jak to jest podczas takiego badania dowiedzieć się, że twoje wyczekiwane dziecko nie ma szans na przeżycie ze względu na wrodzone wady płodu, że prawdopodobnie umrze jeszcze w ciąży lub tuż po porodzie. Ale między innymi dzięki mojej katolickiej rodzinie wiem, że nie śmiałabym dyktować drugiej kobiecie, co ma w takiej sytuacji zrobić" - napisała.