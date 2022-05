Synowie zaniepokojeni. Celine Dion ma poważne problemy ze zdrowiem

Celine Dion nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. Karierę muzyczną rozpoczęła jako nastolatka w 1980 r. Choć ma na swoim koncie niezliczoną ilość nagród i hitów, kojarzona jest głównie z kultowej piosenki "My Heart Will Go On" z "Titanica". Dziś gwiazda ma 53 lata i wciąż koncertuje. Czy raczej koncertowała.