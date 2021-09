Agata Młynarska pokazała, co się dzieje na lotnisku. "Sytuacja zagrożenia"

Zagraniczny lot w czasie pandemii to mniejszy lub większy koszmar. Oprócz podstawowych dokumentów podróżnych trzeba mieć ze sobą (w zależności od obranego kierunku) różne zaświadczenia, certyfikat zaszczepienia przeciw Covid-19 lub negatywny wynik testu, oświadczenie o miejscu pobytu za granicą, potwierdzenia internetowej rejestracji itd. A kiedy przychodzi co do czego, to bywa tak, jak na Lotnisku Chopina, gdzie Agata Młynarska trafiła do "rzeczywistości rodem z Mrożka".