Szamani pomogli Karolakowi pozbyć się nieuświadomionej traumy

Karolakowi w dotarciu do szokującej prawdy o sobie pomogła ayahuasca . Pod obco brzmiącą nazwą kryje się roślina, która jest najsilniejszym naturalnym psychodelikiem i ponoć najmocniejszym antydepresantem. Ceremonia połączona z piciem wywaru z ayahuasca ma pięć tysięcy lat. Roślina powoduje wydzielanie DMT .

- W człowieku ten enzym wydziela się w dwóch momentach: jak się rodzi i jak umiera – wyjaśniał Karolak. – Na koniec tej ceremonii, która trwa całą noc, poczułem wielką miłość, nie wiedziałem, że jestem do czegoś takiego zdolny – opowiadał zachwycony niezwykłym doświadczeniem aktor. Podczas ceremonii Karolak doświadczył wizji, aby ją w pełni zrozumieć, musiał jednak wrócić do domu. Co zobaczył? Swoje narodziny.