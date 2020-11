"Szambo wybiło". Margaret wyjedzie z Polski i "zamieni złoty na funt"?

Margaret opublikowała w sieci nowy kawałek - "No Future". Napisała o tym długi komentarz na Instagramie, który opatrzyła zdjęciami z ostatnich protestów wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył prawo do aborcji w Polsce. Margaret przyznaje, że piosenkę nagrała razem z Kukonem latem, "kiedy szambo wybiło w naszym kraju po wyborach". Dalej artystka pisze: "decyzję o tym, żeby go wypuścić teraz, w przeddzień Święta Niepodległości, podjęliśmy po tym jak nasz rząd postanowił, tym razem w środku szalejącej pandemii, uderzyć w kobiety i odwrócić uwagę kolejnym społecznym podziałem od własnej nieudolności w walce z wirusem".

Margaret pisze także: "W związku z sytuacją epidemiologiczną, zamkniętymi sklepami, brakiem możliwości spotkań z Wami, produkcji teledysków i innych działań, które mieliśmy dla Was zaplanowane, zdecydowaliśmy o przeniesieniu premiery płyty na 12 lutego 2021 licząc, że do tego czasu świat choć trochę wróci do normy. Nie oznacza to że zwalniamy tempo - wręcz przeciwnie! Przez cały ten czas będę Wam dawać nową muzę zarówno z płyty jak i innych projektów w których biorę udział".