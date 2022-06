Szczere wyznanie Brada Pitta. Bał się, że zapije się na śmierć

Od ponad 5 lat Brad Pitt żyje w trzeźwości. Zrezygnował z alkoholu, ale nie porzucił jeszcze aktorstwa (choć od pewnego czasu zapowiada, że jego kariera zbliża się do końca). 15 lipca w kinach pojawi się najnowszy obraz z jego udziałem – "Bullet Train". Film zapowiada się na dynamiczne kino akcji z dużą dawką humoru. Jego bohaterowie to zawodowi zabójcy, którzy podróżują pociągiem z Tokio do Morioki. W zamkniętym, pędzącym pojeździe odkrywają, że ich ostatnie zlecania są ze sobą powiązane. Wyzwaniem stanie się dotarcie do końcowej stacji.