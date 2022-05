Szczupła księżna Kate na imprezie. Wzrok przykuwały odsłonięte ręce

Księżna pojawiła się na uroczystości wręczenia Nagrody Królowej Elżbiety II dla Brytyjskiego Designu. Kate miała na sobie zieloną sukienkę projektu Edeline Lee, która kosztowała ok. 785 funtów (ok. 4350 zł). Stylizację uzupełniła klasycznymi szpilkami i zamszową kopertówką w podobnej gamie kolorystycznej co sukienka oraz złotymi, dużymi kolczykami.