Szczuplutka Iza Miko hasa po plaży. Ładuje baterie w raju

Izabela Miko rozpoczynając swoją karierę, postanowiła budować ją konsekwentnie, równocześnie w Polsce, jak i za oceanem. Jak wiele rodzimych gwiazd, marzyła o sukcesie w Hollywood i sumiennie pracowała na to, by zostać dostrzeżoną w tamtejszym przemyśle filmowym. Trzeba przyznać, że jej się to udaje.