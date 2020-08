Szlachetny gest kompozytora. 72-latek podjął ryzyko w walce z koronawirusem

Nie ma tygodnia, byśmy nie słyszeli o kolejnym aktorze, muzyku czy innym artyście, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem. Niestety wielu odeszło, ale są też przypadki, gdy po wyleczeniu gwiazdor włącza się w walkę z pandemią i oddaje krew do badań. Tak zrobił Tom Hanks czy Bryan Cranston. Szlachetnym czynem odznaczył się też Andrew Lloyd Webber.

Kompozytor, autor muzyki do największych przebojów musicalowych ("Koty", "Upiór w operze") i zdobywca Oscara za piosenkę do "Evity", oznajmił na Twitterze, że został zakwalifikowany do testów nowej szczepionki. "Jestem podekscytowany" – pisał przed piątkową wizytą w laboratorium.