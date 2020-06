"Szlochałam z bólu". Gwiazdor oskarżony o wykorzystanie nieletniej

Ansel Elgort został oskarżony o napaść seksualną na nastolatkę, której miał się dopuścić kilka lat temu. Doszło do niej po tym, jak poznali się w mediach społecznościowych. Kobieta do dziś nie może dojść do siebie.

Ansel Elgort miał wykorzystać seksualnie nastolatkę (Getty Images, Twitter.com)