Szokujące zeznania ofiar aktora. Może zgnić w więzieniu

Zachodnie media spekulowały, że informacja o postawieniu zarzutów Jeremy'emu zachęci pozostałe domniemane ofiary do ujawnienia się. I rzeczywiście tak też się stało.

Page Six, powołując się na informacje z Departamentu szeryfa hrabstwa Los Angeles, podaje, że Jeremy miał dopuścić się przestępstw w ostatnich 20 latach na terenie Los Angeles. Tym razem mowa o 30 zarzutach, ale z informacji serwisu wynika, że jeszcze nie trafiły one na biurko prokuratora.

Hell twierdzi, że Jeremy zaatakował ją w limuzynie, kiedy byli w Chicago w 2014 r., zmusił do seksu oralnego i próbował zgwałcić, kiedy ona łkała i powtarzała w kółko "nie".

Do gwałtu ostatecznie nie doszło, a Jeremy wysiadając z auta, zostawił jej karteczkę, na której napisał: "Mam nadzieję, że byś płakała… jeśli kiedykolwiek odejdę".

Inna aktorka o pseudonimie Billie Britt twierdzi, że Jeremy zgwałcił ją podczas imprezy halloweenowej w 2000 r. W pokoju były trzy inne osoby z branży. Jak mówi, na nikim nie zrobiło to wrażenie.

Kolejna aktorka, Alana Evans, która miała sceny z Jeremym, utrzymuje, że w branży ma on fatalną reputację. Wiele kobiet skarżyło się, że wielokrotnie próbował penetrować je bez ich zgody, obłapiał i wkładał ręce pod sukienki.

- Jeśli któraś z nas była kiedykolwiek tancerkę albo częścią branży, miała do czynienia z Ronem. Nigdy nie zdarzyło się tak, że spotkałaś go, a on ci nic nie zrobił - wspomina na łamach gazety aktorka Colleen Pinto.