Szymon Hołownia świętuje Dzień Ojca. Pokazał zdjęcie z córką

Hołownia dopiero niedawno zaczął otwarcie mówić o swoim małżeństwie i pokazywać zdjęcia z dzieckiem. Dbając przy tym, by w obiektywie nie pojawiła się twarz córeczki. Mania ma już prawie trzy lata i sprawia, że Hołownia jest "najszczęśliwszym tatą na świecie". Wspólna fotka zamieszczona na Instagramie z okazji Dnia Ojca tylko to potwierdza.

Szymon Hołownia zdobył popularność dzięki występom w telewizji i licznym publikacjom. Jako autor książek i prezenter "Mam talent!" był znany i lubiany, ale unikał łatki celebryty. Nie mówił o swoim życiu prywatnym , sesja ślubna nie trafiła do żadnej gazety, a wielu nie zdawało sobie nawet sprawy, że Hołownia od kilku lat jest mężem i ojcem.

Dopiero niedawno wyznał, że ożenił się w wieku 39 lat (we wrześniu skończy 44). Z Urszulą Brzezińską-Hołownią, wojskową pilotką w randze porucznika, ma córkę Marysię, o której Hołownia tak pisał niedawno na Instagramie:

"Marysia przeżywa teraz jedne z najważniejszych chwil życia: uczy się nazywać świat, buduje relacje z rówieśnikami (choć ze starszymi dziećmi też świetnie się dogaduje), coraz wyraźniej pokazuje osobowość. Kampania wyborcza nieprzypadkowo jest 'kampanią' - jej intensywność ma w sobie coś z walki, z wojny. Całe życie pracowałem bardzo intensywnie, dużo wyjeżdżałem, dziś szczególnie brakuje mi jednak czasu z Ulą i z Manią. To jasne, że kiedy już jestem w domu - staram się być cały dla nich. Czytać, bawić się w chowanego i w berka, leczyć chore małpki i misie, samemu grać rolę pacjenta. W tym trudnym czasie większość związanych z Manią obowiązków spada jednak i tak na Ulę, która też przecież ma swoją, bardzo wymagającą, pracę. Podziwiam ją za to, jak to łączy".