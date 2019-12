Szymon Hołownia pokazał zdjęcie z żoną. Dodał też świąteczny wpis

Szymon Hołownia złożył Polakom życzenia świąteczne. Nawiązał też do polityki.

Szymon Hołownia (PAP)

Szymon Hołownia postanowił złożyć świąteczne życzenia swoim fanom. Na Instagramie pokazał romantyczne zdjęcie z ukochaną żoną.

- Przed nami, przed moją rodziną trudne (najtrudniejsze chyba), ale ważne i - wierzę - piękne pół roku. Nabieramy więc sił. Przygotowania do Świąt na finiszu, rodzice i rodzeństwo dzwonili, że są już w drodze... Tym, którzy będą mogli cieszyć się w te Święta obecnością bliskich, z całego serca całą rodziną Hołowniów życzymy, by zatankowali w te dni "pod korek" światła, siły, nadziei. Tym, dla których Święta to czas, w którym czują, że dla nich też "nie ma miejsca w gospodzie", by uwierzyli, że są światu potrzebni jak tlen, żeby nam wystarczyło dziś (i zawsze) uważności, aby ich dziś dostrzec i mocno przytulić - zaczął swój wpis dziennikarz.

Kilka tygodni temu Szymon Hołownia zaczął komunikować w mediach, że zamierza startować w wyborach prezydenckich. W jego wpisie nie zabrakło oczywiście odniesień do tej decyzji.

- W ogóle - niech te Święta będą początkiem nowego życia, w nas samych, w naszej wspólnocie! Aaaale... :) Czterdzieści parę lat żyję nad Wisłą i doskonale wiem, jak to czasem w Święta bywa. Omówimy szybko co u kogo, wszystkie remonty i choroby, i mniej więcej w drugiej godzinie zaczyna się rozmowa o polityce, która za kolejną godzinę kończy się ciocią w stanie palpitacji serca, katującą płuco na balkonie, wujkiem który wygrażając wdziewa palto i mknie sfochowany na przystanek, bo on nigdy więcej z tymi (...) do jednego stołu nie siądzie... To nie jest złe, ani nienormalne że się różnimy - przeciwnie. Ale wojny domowe? Po co - nie wiem.

Szymon Hołownia radzi też swoim obserwatorom, aby w tym wyjątkowym okresie do tematu polityki podejść z dystansem.

- Spróbujcie prostej sztuczki: nie pytajcie: "za kim jesteś, jakie jest Twoje stanowisko", ale: "o co Ci chodzi?". Nagle może okazać się, że wszystkim nam chodzi o to samo: żeby było lepiej, nie gorzej... Żeby pomóc nam wszystkim to dostrzec, w ramach prezentu przygotowaliśmy z moim zespołem pomoc dla tych, którzy chcieliby żeby tej energii troski o nasz wspólny dom nie przepalać w te Święta na próżno.