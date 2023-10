Szymon Hołownia podzielił się smutną wiadomością. Fani ślą wyrazy współczucia

"To jej ostatnie zdjęcie, sprzed paru dni. Żelcia odeszła wczoraj. W dniu świętego Franciszka. W Dniu Zwierząt. Odeszła w domu, nagle, w mgnieniu oka. Była Psim Aniołem. Filarem naszego Domu. Nie umiem się pogodzić z tym, że dziś mnie nie powita. Od rana myślę o jednym: czy tam, gdzie teraz jest, będą pamiętali, by ją wyprowadzić, żeby dać jej leki? Z czasem przyjdzie pewnie ukojenie, a rozdzierający żal zastąpi wdzięczność, za wszystko, co nam dała. Dziś przez gardło przechodzi mi tylko jedno: Żeleczko, Ty już zawsze będziesz mieć posłanie w moim sercu. Teraz odpocznij, piesku. Jeszcze pobiegamy" - napisał polityk.