Szymon Majewski pokazał żonę. Są razem od 30 lat

Szymon Majewski swoją karierę dziennikarską zaczął w 1990 r. w nowo powstałym Radiu Zet. Cztery lata później zaczął pojawiać się w telewizji. Można go było zobaczyć jako gospodarza programów w TVP, a potem w Canal+. Miał nawet przygodę aktorską, wcielając się w jedną z postaci w filmach "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch". Większą popularność zyskał za sprawą programu TVN "Mamy cię". W 2012 r. jednak zakończył współpracę z TVN, by dwa lata później wrócić do Radia Zet. Obecnie rozmawia ze znanymi osobami w audycji "Nie mam pytań".